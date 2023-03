Ana Rosa, antes del 8M: "Se ha instrumentalizado por una parte del gobierno, no me siento identificada con este feminismo"

José María Olmos es el primero en dar su versión sobre la manifestación de este año, antes de que Podemos vote en contra de l a modificación de la ley 'Sólo sí es sí' llevada a cabo por sus compañeros socialistas: "Hay una parte muy importante de la población que ha dejado de sentirse identificado con estas convocatorias, encima si añadimos la guerra interna del PSOE y Podemos , pues creo que es más difícil todavía convertirlo en algo hegemónico". Una colaboradora responde rápidamente: "Evidentemente esto no beneficia al movimiento feminista , pero si comparas la manifestación que se va a hacer esta semana con la de 2018, antes de que llegaran estos dos partidos al gobierno, va a ser muy diferente.

Ana Rosa, que escucha con atención a los contertulios, se suma al debate: " En 2019, todas las mujeres salimos a la calle, todas las mujeres... pues yo ya no, cuando se ha instrumentalizado por una parte del partido" . La presentadora, indignada por cómo se ha politizado un evento tan importante para la mujer, añade: "Ese año fuimos todas de la mano, las mujeres de izquierda, de extrema izquierda, de derecha, de más de derecha, de centro... todas las mujeres salimos a la calle".

La periodista explica que su vinculación al movimiento feminista es total, recordando con añoranza lo que ocurrió años atrás y cómo todas las mujeres iban en la mismo dirección: "De hecho, en 2019 fue el único día en 18 años en el que no se emitió el programa". Tras esto, Ana Rosa Quintana termina su reflexión confesando su opinión: "Ahora no me siento identificada con este feminismo".