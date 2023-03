La cantante colombiana pone rumbo a Estados Unidos para acudir al programa de Jimmy Fallon, uno de los espectáculos televisivos más vistos en el planeta. La artista acudía al aeropuerto de Barcelona acompañada de uno de sus hijos y con un 'outfit' muy alternativo: con gorra, ropa ancha y unas gafas de sol. Una vestimenta que llamaba mucho la atención alos colaboradores que decían: "Luego los chavales quieren llevar lo mismo ". Cortázar, que no daba crédito, alucinada con los detalles: " Quieren llevar la gorra a juego del plúmax, quiren el 'look' completo como Shakira".

Al escuchar a sus compañeros, Alessandro Lequio no puede parar de reír al recordar la escena vivida en su casa: "Es que Shakira ha hecho mucho daño...". Tras esto, el italiano confiesa: "Tengo el vídeo de mi hija ayer en el baño cantando 'las mujeres ya no lloran, las mujeres factura'...".

Los compañeros de Lequio no paraban de sonreír y el colaborador daba más detalles: "Fui y le pregunté si sabía lo que estaba diciendo y me contestó que 'no". El padre de la protagonista continuaba diciendo orgulloso: "Me parece maravilloso, ¡maravilloso! Le dije tú no tienes que ser como Isabel Preysler, tú tienes que ser como Shakira, una mujer que trabaja, que madruga, una mujer que triunfa".