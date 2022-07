Lequio cree que Anabel no soportará los entrenamientos de Yulen: "Ha vivido más de treinta años sometida a la dictadura de Cantora, no va a aceptar otra"

La concursante se sinceró en ‘El puente de las emociones’ sobre sus sentimientos delante de todo el país. Anabel Pantoja habló sin tapujos sobre su relación con Omar: “He fracasado en el amor. Ha podido ser una decepción para mucha gente. Para mí la primera. Por eso dije que no seguía. No se puede seguir viviendo una vida que no es la tuya. Me siento muy culpable de todo eso”. Además, hizo declaraciones sobre su entorno más cercano: “Somos muy dispares, creo que representamos a muchas familias en España porque todo el mundo ha podido tener un drama, estoy muy orgullosa de mi familia, pero me gusta que se me reconozca por mí, por mi trayectoria”