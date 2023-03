Joaquín Prat, sonrojado al tener que enseñar su vestimenta: "Que no me vean mucho, Ana, que voy de hoja..."

Joaquín Prat protagoniza en el plató de 'El programa de Ana Rosa' uno de los momentos más llamativos. El presentador confiesa a su compañera que no se siente cómodo con su vestimenta y desata la sonrisa de todos los colaboradores: "Voy de hoja...".

"¿Nos vamos Joaquín?", pregunta Ana Rosa a su compañero desde la mesa. El presentador, que se levanta a toda prisa, contesta: "Sí que hoy voy vestido de hoja ". A los colaboradores se les escapa una pequeña sonrisa y su compañera no puede evitar ironizar en directo: " Ah, que es de hojita...".

Ana Rosa continua pensando en decirle algo más a su compañero, se levanta de la silla, coge su móvil y perdiendo el máximo tiempo posible, le comenta: "Pero se lleva mucho, ¿eh? A mí me gusta, se lleva mucho ese verde". Joaquín Prat, que está deseando en acabar el pequeño paseo que muestre su vestimenta al completo, regaña a su amiga: "Venga, va, que no me vean mucho... tan verde, tan verde, tan verde...".