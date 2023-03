Joaquín Prat, muy claro con Fernández Mañueco tras su justificación: "Es evidente que es una peineta, le han pillado"

El presidente de Castilla y León fue pillado realizando una sigilosa peineta mientras se rascaba la mano a la bancada del PSOE. El 'popular' creía que no estaba siendo grabado y ahora ese vídeo recorre todos los rincones del país. El político, tras el revuelo, sale ante los medios para justificar su acción: " Quien analiza con detenimiento las imágenes se da cuenta de que es un gesto involuntario".

Fernández Mañueco continúa justificando la acción al declarar: "Además estoy de espaldas de las personas que se han sentido ofendidos". Por otro lado, el 'popular' sentencia ante los medios: "Desde luego, quienes me conocen bien saben que no es mi estilo y, de verdad, sinceramente no tengo nada más que decir".