Joaquín Prat, sobre la profesora que pide cambiar el 'Día del Padre' por el 'Día de la persona especial': "Nos estamos volviendo gilipollas"

'El programa de Ana Rosa' emite los audios que una profesora de un colegio ha enviado a los familiares de los alumnos para pedirles que en vez de celebrar el 'Día del padre' se festeje el 'Día de la persona especial'. Joaquín Prat, que escucha atentamente el relato de la docente, no da crédito.

El presentador da paso al audio de la profesora diciendo: "El próximo 19 de marzo es el 'Día del Padre', al menos en el país en el que me he criado yo, el día de San José es el 'Día del Padre', veremos qué pasa en los próximos capítulos...". Tras esto, el programa emite la petición que la maestra ha realizado a los padres de los alumnos.

"Buenas tardes, papis. Era para deciros que el día 19, que cae en domingo, es el 'Día del Padre', como bien sabéis ya no se celebra este día porque ahora hay muchos tipos de familia, monoparentales, a lo mejor dos madres o dos papás ", esto empezaba diciendo la profesora en el audio. Después, comenta qué es lo que harán en el colegio: "Lo que vamos a celebrar es el 'Día de la persona especial' , por lo cual a ver si me podéis ir trayendo ya una foto de la familia, o por ejemplo del primo Jaime, los abuelos, la familia entera, o de papá, mamá y los hermanos...".

Al terminar de escuchar a la profesora, Ana Rosa y el resto de colaboradores de la mesa no pueden contener la risa ante la situación que había generado esta docente. Joaquín Prat, que no daba crédito, toma el testigo: "Y si por desgracia hay un niño en el colegio, que desgraciadamente le pasó a mi hermana durante muchos años, que es huérfano de padre, ¿tampoco? No se celebra porque vamos a herir la sensibilidad de esa persona que es huérfana".