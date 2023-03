Joaquín Prat, al conocer el plan de Jaime Nava y Diego Pérez contra Adara: "Mal enemigo han elegido..."

Sin embargo, el momento que más llama la atención a los presentadores es la conversación de Jaime Nava y Diego Pérez sobre a quién nominar. El exjugador de rugby comenta: "De los cinco que estamos, la que menos es Adara, ella se pone en un minuto en modo 'killer woman'...". El ex de Lola añade: "A mí Adara no me cae mal, pero me nominó el primer día y luego es la única con la que he discutido...".