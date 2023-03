Joaquín Prat, a Isa Pantoja sobre Raquel Bollo: "Otro enfrentamiento familiar, te vienen por todos lados"

El presentador de 'El programa de Ana Rosa' no puede evitar reaccionar al ver la discusión entre Raquel Bollo e Isa Pantoja en el plató de 'Supervivientes'.

El enfrentamiento entre Manuel Cortés y Asraf está provocando un huracán en España. Isa y Raquel Bollo se ven las caras en cada gala y la tensión va a más . La madre de los hermanos concursantes dijo: "Le doblo la edad, la quiero porque desde que es así de pequeña la rozo y además porque quiero a su madre, por esto no pelearía con ella".

"Estamos hablando de un concurso, como concursantes creo que puedo defender a mis hijos y espero que no se vea como un ataque a la familia", decía Bollo ante Jorge Javier. Tras el discurso de la madre, Joaquín Prat declara: "No, no por parte de Raquel, pero sí por parte de sus hijos y sí de Asraf a sus hijos...".