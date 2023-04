De origen cubano y madre de dos hijos biológicos: Así es la madre gestante de la nieta de Ana Obregón

Ana Obregón acaba de confirmar la noticia de muchos ya daban por hecho en los últimos días: la recién nacida no es su hija, si no su nieta y el embarazo se habría producido con semen de su h ijo fallecido, Aless Lequio.

Por lo tanto, Ana Obregón no se ha convertido en madre por gestación subrogada, si no en abuela de la pequeña Ana Sandra. "Lo que la gente no sabe es que esta fue la última voluntad de Aless : la de traer un hijo suyo al mundo", explica en la entrevista de la revista '¡Hola!'.

La actriz tiene claro que va a hacer todo lo que esté en su manos para que la recién nacida esté cerca de su padre: "Va a dormir en el cuarto de su papá, de Aless. Es un cuarto en el que no he tocado nada todavía, porque no me siento capaz. Iba a hacerle un cuartito aparte, pero le dije: Vas a dormir con tu papá, que te va a cuidar como un ángel por las noches".