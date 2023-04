El hombre que podría haber ayudado a Ana Obregón a ser madre a sus 68 años: "No rechazamos a nadie exclusivamente por su edad"

Además, deja claro que la edad no es el único factor a la hora de decidir si la persona puede convertirse en padre o madre por gestación subrogada: "A Ana la condenan a que no pueda ser mamá por tener 68, pero este no es el único criterio y no por tener 30 años va a ser una persona correcta para adoptar. Se puede ser joven, y hablo de casos que he tenido, y no tener salud. Por eso no vamos a rechazar a alguien exclusivamente por su edad", analiza.