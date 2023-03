Joaquín Prat: "Solo Ana Obregón puede aclarar las especulaciones sobre su maternidad"

Solo 24 horas después de saber que Ana Obregón se había convertido en madre por gestación subrogada a su 68 años, Lequio Lequio explotaba en el plató de 'El Programa de Ana Rosa' y señalaba al círculo más cercano de su exmujer como los posibles "topos" que filtraron la noticia.

La actriz llevó a cabo este proceso con la mayor discreción posible, ya que solo lo sabían, supuestamente, tres personas: sus hermanas Amalia y Celia García Obregón y su expareja y padre de su hijo, Alessandro Lequio.

Lequio, enfadado con las filtraciones del entorno de Ana Obregón: "¡Todos hablan! Que dejen de mentir, por favor"

Si el primer día el colaborador mantuvo el tipo y se mostró muy cauto con sus palabras, el jueves no podía más y estallaba cuando en el programa se debatía si la revista' ¡Hola!' había pillado realmente a Ana Obregón o todo había sido pactado. ''Yo sé que yo no he dicho nada. De mí no ha salido'', aseguraba Lequio para después lanzar unas duras acusaciones contra el círculo cercano de su ex, quienes aseguraron haberse enterado de la noticia el lunes 27 por la tarde: ''¡Todos hablan! ¿Tú que crees que Rao Susana Uribarri no lo iban a saber? ¡Dejad de mentir!'', exclamaba

Este viernes, Joaquín Prat defendía a su compañero de plató y daba su opinión sobre la actitud de Lequio: "Creo que está empezando a desvelar detalles sobre esta historia y está esperando a que primero hable quien deba hablar, que es Ana Obregón".

Además, Prat está seguro de que la principal protagonista de esta historia se va a pronunciar no tardando mucho tiempo: "Estoy convencido de que Ana Obregón va a hablar porque hay muchas especulaciones sobre el tema que solo ella puede solucionar", sentenciaba.

Alessandro Lequio critica al entorno de Ana Obregón: "¡Todos hablan!"

Lequio no puede contenerse más en directo e interrumpe a Beatriz Cortázar para señalar al círculo cercano de Ana Obregón: "¿Tú te crees que Ra no sabía nada? ¡Venga! ¿Tú te crees que Susana Uribarri no sabía nada? Por aquí -dice mientras hace una peineta-".

El enfado del colaborador es tan grande que continúa diciendo sobre los amigos de Ana Obregón: "Cualquiera de los que están a su lado, ¡todos hablan!". De hecho, pone un claro ejemplo sobre la filtración de la noticia: "Hace tres semanas, Cristina Tárrega me preguntó si era cierto esto, punto. Yo ni le contesté".