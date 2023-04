Ana Obregón, a Aless Lequio: "Ojalá perdones desde el cielo a los que ahora niegan el derecho a vivir de tu hija"

"Cuando las miradas de amor infinito no necesitan palabras, quién me iba decir a mí que 30 años después estaría dando el biberón a tu hija, mi Aless", empieza diciendo la actriz en su publicación. Luego, confiesa en el texto: "Ojalá siguieras aquí con nosotras, ojalá el cáncer no te hubiera robado el derecho a vivir, ojalá perdones desde el cielo a los que ahora niegan el derecho a vivir de tu hija".