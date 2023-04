Beatriz Cortázar, sobre la hija de Aless Lequio: "Se habló de que la novia realizara ese deseo y ella no se vio con capacidad de cumplirlo"

La colaboradora se pronuncia sobre la maternidad de la hija de Aless Lequio: "Ana tenía que explicarlo y solo legalmente tenía que hacerlo ella...". Al decir esto y ver que el tema de actualidad se debate en todos los rincones de España, Cortázar suelta su noticia: "Las informaciones que me llegan es que en en ese momento Aless deja a una novia, no solo a unos padres... y sí se habló de que fuese la novia la que realizara ese último deseo ".

"La gente cercana de Carolina transmiten que el deseo de ella era tenerlo con él, era algo que habían pensado juntos", declara Cortázar. Luego, comenta sobre la que fuese novia de Lequio: " Ella no quiere tener un hijo en solitario, ese deseo no se ve con capacidad de cumplirlo porque no eran lo que habían imaginado".

Joaquín Prat, al escuchar las informaciones de su compañera, pregunta: "¿La última voluntad de Aless Lequio era llevarlo a cabo como lo ha hecho su madre?". Beatriz Cortázar comenta: "Eso solo lo sabe Ana Obregón y Alessandro Lequio, eso no lo sé". Por último, la periodista sentencia: "Me han dicho que ella no va a hablar, esta chica por su juventud y las circunstancias cambiaron, pues diría 'no'. La relación con esta chica ahora es inexistente".