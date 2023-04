Joaquín Prat felicita a Alessandro Lequio en directo: "Enhorabuena, ya eres abuelo"

"Lo que la gente no sabe es que fue la última voluntad de Aless: la de traer un hijo suyo al mundo. Y así nos lo comunicó de palabra a su padre y a mí una semana antes de fallecer", explica Ana Obregón en la revista '¡Hola!'. Por otro lado, verbaliza cómo se siente: "He vuelto, he resucitado, he vuelto a nacer. Yo me morí el 13 de mayo de 2019 y he vuelto a nacer el 20 de marzo de 2023".