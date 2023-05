Isabel Pantoja, en peligro de cárcel por no pagar los 76.000 euros a la quiosquera: "Un agente judicial irá a Cantora"

La anciana le prestó todos sus ahorros de toda una vida que tenía guardados para su futuro y ahora, que es cuando puede disfrutarlos, Isabel Pantoja hace oídos sordos a devolver los 86.000 euros y no contesta a la quisquera. García-Pelayo toma la palabra para aportar más información: "Hubo d os o tres actos de conciliación previos que Dolores le puso a Isabel Pantoja porel dinero que le prestó y así evitar el ingreso a la cárcel de la cantante".

Paloma García-Pelayo es muy clara con qué ocurrirá con la cantante: "Me confirman que la demanda está admitida a trámite y que será un agente judicial, en menos de 48 horas, se la entragará personalmente para evitar esquivo alguno en su domicilio de Cantora". Ana Rosa, que no da crédito con la actitud de la artista y su deuda con la anciana, dice: "Por 76.000 merece la pena este desgaste... y además, tanto tiempo, una señora mayor, meterte en juicios, coger abogados, es que te sale más caro al final como te condenen a costas".

Alessandro Lequio no se puede morder la lengua y se suma aldebate: "Ella que va de creyente por la vida, es uno de los episodios más miserables de la vida de esta señora, lo que le ha hecho a esta mujer no tiene perdón de Dios y al ritmo al que va la justicia es más que posible que esta señora no vea el tema resuelto en vida". La periodista García-Pelayo sentencia: "Ha tenido ingresos en los últimos años, la última gira, acuerdo publicitaros, puedo confirmar que ha pagado otras deudas que tenía paso previo por el juzgado".