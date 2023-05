Las posibles dudas de los padres de Clara Chía sobre su relación con Gerard Piqué: "No se fían de que tengan futuro"

Clara Chía y Gerard Piqué han desatado todos los rumores al ser vistos comprando juntos en una joyería. Este gesto ha provocado que se hable de una futura boda , pero no hay ninguna prueba de que esto sea así.

La pareja está sometida a un gran escrutinio público y todos sus movimientos son registrados. Al parecer, ella está muy integrada en la familia del exfutbolista , pero podría no ocurrir lo mismo al revés. “ Los padres de Clara no se fían de que esta relación tenga futuro ”, ha asegurado Pepe del Real en ‘El programa de Ana Rosa’.

La última polémica entre Shakira y Gerard Piqué vino porque los hijos de ambos aparecieron en el último videoclip de la colombiana , 'Acróstico'. Se dijo que el futbolista no lo sabía y que podría estar pensando en denunciar a su expareja por ello, pero finalmente no será así.

Paloma Barrientos aseguró en 'El programa de Ana Rosa' que no habría denuncias: "Me comentan que no va a haber ninguna demanda. Yo creo que estaba avisado", aseguró.