Antonio Rossi, sobre la guerra de Shakira y Gerard Piqué: "Él tiene un as bajo la manga por si tuvieran que llegar a los juzgados"

En esta ocasión, el futbolista ha preferido no quedarse callado. Solamente media hora después de la publicación de Shakira, Piqué le da donde más le duele y comparte una fotografía junto a su actual pareja, Clara Chía, acompañada por un corazón naranja.

El futbolista suele publicar muy pocas fotografías en sus redes sociales y por eso sorprende que su segunda foto junto a Clara Chía llegue solo treinta minutos después de que su ex anuncie una nueva canción.

En 'El Programa de Ana Rosa', el periodista Antonio Rossi ha asegurado que Piqué no tiene la intención de demandar a Shakira por la exposición de sus hijos, aunque tendría "un as bajo la manda por si tienen que llegar al juzgado": "Tiene un mensaje escrito por la propia Shakira que afectaría a la imagen de la cantante y con el que podría demostrar que la cantante no ha favorecido la relación con sus hijos", ha explicado.