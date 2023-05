Victoria Federica y Albert Arenas: "Tendrían una relación muy especial. Hacen muchos planes juntos"

La reportera Leticia Requejo detalla cómo supieron que estaban juntos en el concierto: "Despista porque sube unas historias en la graba, pero es que uno de esos vídeos está hecho desde el mismo ángulo que Albert. Así que, o Albert le mandó el vídeo para que quedase bien en redes o compartieron alguna canción junta". Y añade: "A mí me dicen que tienen una relación especial, no me la catalogan de noviazgo pero él siempre le propone planes, la cuida muy bien. Es un partidazo y tiene el ojo puesto en Victoria". Leticia finaliza estas declaraciones asegurando que sí existe la relación entre ambos: "Hay una buena relación de amistad".