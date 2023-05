El detenido presuntamente tenía intenciones de matar al amante de su mujer, que era su jefe, pero cuando éste entró en la casa él no estaba pero sí su mujer, quien apareció asesinada. Durante estos dos años y medio que lleva encarcelado no ha querido hablar pero ahora sí lo ha hecho para declarar su inocencia y abre la posibilidad de que hubiera otro asesino junto a él: "Es hora de que se lo diga. No voy a pagar por una cosa que no hice". Además, añade acerca de lo ocurrido: "Yo iba a saltar cuando ya oí el petardazo. Él me da la pistola y yo la guardo. Lleva mi ADN por las heridas que me hice al intentar escalar".