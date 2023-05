Isabel Preysler también se habría pasado por all í: “Empezó a ir cuando se ennovió con Mario Vargas Llosa porque él lleva toda la vida yendo. Ella no tenía que adelgazar, hacía tratamientos y dietas detox”, ha contado Paloma Barrientos en ‘El programa de Ana Rosa’.

Isabel Rábago se ha mostrado muy crítica con algunas noticias que se han publicado, en las que se afirmaba que Tamara Falcó iba a acudir a este centro para perder 10 kilos. “¿El mensaje de adelgazar 10 kilos tan rápidamente es muy saludable? A lo mejor ella quiere bajar dos kilos, o uno, o ninguno. A lo mejor solo quiere hacerse tratamientos. Me gustaría que ella lo aclarara porque hasta que no lo diga, no me lo creo”, ha aseverado.