Dani Alves, entre lágrimas al recordar las palabras de Xavi: "Es mi amigo, no pensó las consecuencias cuando dijo aquello"

Dani Alves, a Joana Sanz: "Le pido perdón públicamente, la quiero y sé que son días duros para ella"

Dani Alves cuenta en exclusiva a 'El programa de Ana Rosa' cómo es su vida en prisión y confiesa a Mayka Navarro si algún amigo ha ido a la cárcel a visitarlo. Sin embargo, al hablar de las declaraciones públicas que hizo Xavi en una reuda de prensa, el brasileño se emociona y rompe a llorar.

El entrevistado explica a Mayka Navarro que no está pensando en la condena y que "saldré de aquí con la cabeza bien alta y mantendré mi proyecto de vida que es vivir en Barcelona y ver crecer a mis hijos en Barcelona. Esta es mi ciudad y hacía tiempo que había decidido que quería vivir aquí". Además, aclara: "No se empadronaron y escolarizaron como estrategia de defensa".

Dani Alves, entre lágrimas al hablar de Xavi Hernández

La periodista Mayka Navarro hace una pregunta que toca el lado sensible del jugador: "¿Ha echado de menos a algún amigo en estos meses?". El brasileño le responde: "Ni a uno solo. También le digo que todos con los que he jugado al fútbol no son mis amigos...".

"Pero sí, tengo amigos en el fútbol que incluso han querido venir a verme, pero no les he dejado", confiesa Dani Alves a la periodista. Tras esto, aclara el motivo: "La cárcel no es un lugar para ellos. Tampoco para mis hijos, ni para mis padres, ni para mi mujer... aunque al final llevaba ya tantos meses que les dejé visitarme".

"No dejo a nadie que venga ni quiero que nadie me defienda en público porque ahora mismo defenderme a mí es perjudicial para el que lo hace. No espero nada de nadie", sentencia con el gesto triste, según Mayka Navarro.

Al hilo de este último comentario, la periodista le comenta: "Xavi lo hizo". Al decir esta frase, Dani Alves se emocionó: "Xavi es mi amigo, mi amigo de toda la vida y no pensó en las consecuencias que tendría cuando dijo aquello".

"Cuando lo oí, lloré. Me hubiera encantado coger un teléfono para llamarle y decirle: 'Gracias, gracias, pero no lo vuelvas a hacer nunca más. No digas nada", explica el brasileño del que fue su compañero de vestuario en el FC Barcelona.