Mayka Navarro destaca que ha visto a un Dani Alves muy cambiado físicamente y muy "tranquilo", consciente de la condena que le puede caer

Sobre Alves: "Es muy consciente de dónde está, de que le puede caer una condena de 10 años, está dispuesto a aceptarla y asumirla si toca"

Exclusiva| La primera entrevista de Mayka Navarro a Dani Alves: "No sé si ella tiene la conciencia tranquila, pero yo la perdono"

Mayka Navarro acude al plató de 'El programa de Ana Rosa' para explicar a la audiencia cómo vivió la entrevista que realizó a Dani Alves desde el interior de la prisión de Brians 2. La periodista confiesa dónde fue la charla con el exjugador, qué actitud tenía y, en definitiva, los detalles de esas dos horas junto al brasileño.

Dani Alves habla por primera vez desde que está en prisión dando una entrevista en exclusiva a Mayka Navarro. El jugador fue claro con la periodista al hablar de la víctima: "Nunca he hecho daño vountariamente a nadie. Y a ella aquella noche tampoco. No sé si ella tiene la conciencia tranquila, si duerme bien por las noches. Pero yo la perdono".

Mayka Navarro y los detalles de la entrevista exclusiva:

La periodista explica a la audiencia que Dani Alves "nos recibió el pasado lunes, a las 15.30 horas de la tarde, estuvimos prácticamente dos horas en un locutorio con una mampara hablando". Tras esto, Mayka añade: "Él basicamente quería dar su opinión, sabe que no hay más opciones de recurrir por parte de su defensa y acudir a ese juicio que espera que sea a final de año y con libertad provisional".

Mayka Navarro explica que "cada uno nos lo explica de una forma diferene. La víctima ha mantenido una versión muy inamovible en cuanto a lo que ocurrió dentro del baño y él nos da muchos titulares sorprendentes". Tras esto, la periodista destaca qué le dijo Alves sobre lo ocurrido: "Si yo esa noche cuando salgo de ese baño antes que ella, él insiste que lo que ocurrió en ese baño lo sabe la joven y él, si cualquier responsable de la discoteca, que me conocen desde hace años, me para para decirme que hay una joven que me denuncia y que asegura que la he agredido sexualmente, pues no me voy y vamos a una comisaría a aclarar lo que ha ocurrido".

"Él dice que nadie le detiene, que él sale, se va a su casa y está dos días tranquilamente", comenta Mayka Navarro sobre las palabras de Dani Alves en la entrevista. Por otro lado, la periodista comenta que el jugador le ha confesado que "durante todos estos meses ha leído todas mis crónicas en 'La Vanguardia', nos ha visto porque nos ve, él tiene una tele en la celda y una tele del módulo donde nos ve por las mañanas, seguramente nos esté viendo ahora".

Mayka Navarro, a Dani Alves: "Has mentido y has mentido mucho..."

La periodista quiere destacar un momento clave de la entrevista, un momento en el que Mayka se sincera con Dani Alves a traves de la mampara: "Yo le repregunto, le digo 'has mentido y has mentido mucho...". Una frase a la que, según la reportera, Alves reaccionó así: "Él lo asume, me dice que en ese momento no midió ninguna consecuencia y que su única intención en ese momento era salvar su matrimonio".

Por otro lado, Mayka confiesa qué es lo primero que le dijo Alves: "Me siento y me dice 'quiero que mis primeras palabras sean para Joana Sanz, es mi mujer, sigue siendo mi mujer y espero salvar este matrimonio. Soy consciente de que nunca me equivoqué en elegirla como la mujer con la que compartir mi vida, pero seguramente ella sí se equivocó al elegirme a mí".

Mayka Navarrro, sorprendida con el nuevo aspecto físico de Alves

"La verdad es que no lo conocía, pero tenía una imagen de Dani Alves de frívolo, excéntrico y niño de fútbol... se ha adaptado muy bien, pese a no tener una condena firme está en un módulo de condenados por agresiones sexuales a menores, es un contexto complicado", continúa describiendo.