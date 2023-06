Dani Alves permanecerá en prisión hasta el día del juicio: "Son ocho páginas demoledoras, era su última oportunidad"

Mayka Navarro conecta con 'El programa de Ana Rosa' para informar de todo los detalles del último recurso de Dani Alves para intentar salir de prisión. El brasileño deberá permanecer en la cárcel hasta la celebración del juicio, ya no le quedan más oportunidades para pedir su libertad y los jueces han desestimado el relato de su abogado Martell tras visualizar las imágenes de la defensa del jugador.

"Son ocho páginas demoledoras , arranca el escrito comentando que no ha variado nada y que el riesgo de fuga pemanece", sentencia la periodista ante toda la audiencia. Luego, Mayka Navarro da más detalles sobre la decisión de la magistrada: "Llega a advertir que el empadronamiento y escolarización de los hijos es un hecho casi a medida con el recurso y que no dan credibilidad. Tampoco dan credibilidad al proyecto vital que el abogado de Alves sostuvo durante la explicación del recurso, por lo que entiende que hay riesgo de fuga".

Por otro lado, Mayka Navarro explica que "como Martell insistió en las imágenes del reservado, aunque no tenían por qué hacerlo, los magistrados vieron las imágenes". Tras visualizar el documento audiovisual de la defensa de Dani Alves, la Audiencia Provincial de Barcelona fue clara: "Esas imágenes no demuestran en absoluto ni merman el relato de la víctima. Interpretan que esos filtreos que recoge las cámaras no son incompatibles con una agresión sexual".