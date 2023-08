La presentadora regresó a plató después de estar varias semanas ausente por sus vacaciones de verano. Patricia Pardo llegó pletórica, reencontrándose con sus compañeros, bromeando con los colaboradores y portando un precioso vestido rosa que no pasó desapercibido para absolutamente nadie... sin embargo, ¡había un detalle que la presentadora estaba mostrándo al público y que ella misma no sabía!

Una frase que provocó un silención en plató y que provocó que todos los compañeros la miraran fijamente. Patricia Pardo, con una sonrisa y tocándose el vestido, confiesa: " Me ha mandado una señora un mensaje por Instagram, me ha dicho ' tengo el mismo vestido que tú y he cometido el mismo error que tú has cometido hoy, te lo has puesto al revés". Al terminar esta confesión, la presentadora sonreía sonrojada mientras sus compañeros se reían con lo que le había ocurrido.

Pata terminar, Patricia Pardo agradece aa la señora en directo: "Decirle que gracias, me has dado una alegría porque me lo puedo poner de las dos formas, ¿no queda tan mal, no?". Tras esto, la periodista promete que se lo pondrá correctamente próximamente: "Es reversible, la semana que viene o dentro de dos me lo voy a volver a poner y me lo pondré bien, señora. Muchísimas gracias por el mensaje".