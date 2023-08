La madre de Luis Rubiales se declaró en huelga de hambre, se encerró en la iglesia de Motril y desvela que se ha refugiado en Dios para soportar la gran presión que está sufriendo la familia. Tras esto, dos primas del protagonista dieron la cara para defender al presidente de la RFEF y confirmar que " él sabe lo de su madre, evidentemente. Está sufriendo por ello porque no quiere...".

Por otro lado, ambas primas señalaron públicamente a Jenni Hermoso: "Hay vídeos, hay audios, queremos que Jenni Hermoso diga la verdad, ¿por qué ha cambiado tres veces su declaración?". De hecho, una de ellas continúa su discurso diciendo: " No es normal que la chiquilla, el primer día estaban todos contentos y felices.... y a los tres días haga un comunicado diciendo que ha sido agresión, ¿estamos tontos?".

Por último, Patricia Pardo no se muerde la lengua y sentencia a Luis Rubiales: "Ahora sus primas están saliendo una por una a comparecer, casualmente son todas mujeres, ¿por qué no se pone él?, ¿por qué no nos habla él a los medios de comunicación?".