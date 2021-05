Ana Rosa estalla contra Alexia Rivas y los mensajes de Carlos: "Empieza a tener un currículum..."

Ana Rosa y Joaquín Prat, indignados con la confesión

Joaquín Prat no se puede morder la lengua tras ver cómo Alexia dice "me quedo blanca" cuando se entera quer que salen a la luz los mensajes de Carlos y después da todo tipo de detalles del flirteo que tuvo con el concursante, que está casado: "¡Qué elegante, Alexia!".

Ana Rosa tampoco da crédito con la actitud de la expulsada de 'Supervivientes': "¡Qué feo! ¡Qué feo, Alexia! ¡Qué feo!". Luego, Cristina Tárrega, que estuvo en plató, confiesa: "Llegó al programa y lo primero que dijo 'yo tengo mensajes de este señor', lo suelta detrás para que luego aparezca delante". Además, la periodista añade: "Luego dice 'yo en público no he hablado', pero chica no cuentes nada si no quieres que salga".