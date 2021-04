Las imágenes de Alexia, la pizza y la opinión de AR y Joaquín

El presentador continúa opinando sobre la escena de ayer, donde anoche se generó la duda en plato sobre si Alexia lo hace aposta para abandonar o realmente sufre un problema: "No olvidemos lo mal que lo ha pasado en el barco, eso te cierra el estómago, si los médicos dicen que no tiene ningún trastorno que le impida comer pues podemos pensar que no come porque no quiere".