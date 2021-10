Hoy, Anabel se ha enterado de que Kiko Rivera ha dejado de seguirla en redes sociales y no se lo ha tomado nada bien: "He escuchado esta mañana en el programa de María Patiño que mi primo me había dejado de seguir y he comprobado que era cierto (...) Me gustaría que si tiene algún problema conmigo me lo diga claro porque yo ya más no puedo hacer".