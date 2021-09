M.A. Nicolás explica que Rábago y Frigenti eran "amigos" antes de que entrar en la casa. Sin embargo, sore el asunto de los supuestos gritos de Isabel Rábago a Frigenti en las reuniones del programa, el coordinador dice: "Yo lo que pasa en esas reuniones profesionalmente no puedo contarlo , lo que pasa en esa sección, como coordinador, no puedo contar lo que pasaba".

"Intento salir del papel, alguien se cree que si Isabel Rábago grita a Miguel Frigenti , Miguel no le contesta ... entonces no te están haciendo la vida imposible, es una pelea, es una discusión entre dos personas ", matiza Miguel Ángel Nicolás.

Por otro lado, en cuanto al tema gritos, Marisa Martín-Blázquez aporta sus vivencias como compañera de Rábago en 'Viva la vida': "Ssinceramente, yo jamás la he visto pegar gritos a alguún compañero. Puede no tener la misma idea o no compartir impresiones, pero gritos nunca".