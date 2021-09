"Jamás he hablado de él, él me ha buscado en 'Sálvame' y obviamente no voy a contestar"

"Hay cosas que no puedo decir como persona del programa y que él , aclararían muchas cosas"

Sobre la marcha de Frigenti del 'Fresh': "Son decisiones que se toman y ya está"

Miguel Frigenti es nuevo concursante de 'Secret Story' y señaló directamente al que fuese su compañero Miguel Ángel Nicolás. El acusado no ha querido dejar pasar la oportunidad y contestar al participante desde 'El programa de Ana Rosa'.

Miguel Angel Nicolás no da crédito a los ataques de Frigenti nada más entrar en el reality: "En el video de presentación saca una lista de personas con los que tiene una mala relación....". "Yo jamás he hablado de él, él varias veces me ha buscado en 'Sálvame', yo obviamente no voy a contestar".

"Hay muchas cosas que por mi posición en 'Ya es mediodía' no puedo contar, que aclararían muchas cosas", continúa detallando el colaborador. "No estamos a la misma altura, no es por nada, hay cosas que no puedo decir como persona del programa y que él desconoce", matiza.

El colaborador añade sobre Frigenti: "Yo nunca he hablado de él, me ha buscado y como nunca le he contestado igual está deseando saber qué es lo que pienso". Por otro lado, sobre el adiós del concursante en 'Ya es mediodía', matiza: "Pertenecen a partes del programas, son decisiones que se toman y ya está".