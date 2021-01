La gira musical de Isabel Pantoja por Latinoamérica: "En estos momentos es imposible"

Los motivos por los que no podría hacerse una gira de Isabel Pantoja por Latinoamérica

El periodista asegura que a día de hoy una gira de Isabel Pantoja por Latinoamérica es "realmente imposible" Y explica los motivos: "En primer lugar, las fronteras entre Europa y Estados Unidos están completamente cerradas . El presidente Biden ha dicho que no planea abrirlas en los próximos meses". En segundo lugar están los antecedentes de Isabel Pantoja: "El año pasado intentó entrar en Estados Unidos y se le rechazó ese visado y ahora es probable con esto de que no tiene antecedentes desde octubre del años pasado vuelva a pedir esa petición, pero es muy probable que durante los próximos diez años como marca la ley le pongan problemas a Isabel" .

El cierre de fronteras, los antecedentes de la cantante y la situación por el covid

Además de la complicada situación con el covid en Estados Unidos: "Todos los eventos en prácticamente los 50 estados están prohibidos, en Latinoamérica pasa lo mismo, en México están en semáforo rojo, no hay camas prácticamente en los hospitales para atender a tanta gente contagiada, es imposible que en estos momentos Isabel Pantoja venga de gira por América". Afirmando también que una entrevista en Miami tampoco se valora por el momento: "He indagado un poco en esto, trabajo en un programa de corazón en Miami y ya les digo que de momento no hay ninguna negociación y en Estados Unidos está prohibido pagar a un artista para sentarse por hablar por su vida, no creo que este sea su objetivo".