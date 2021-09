Isa detalla una escena que tiene marcada en una estación de tren con su Isabel y Mª del Monte

Tras varios años sin ver a María, Isa confiesa que "continuamos con el vínculo"

"Es verdad que mi madre no me dejaba hacer muchas cosas", comenta

Isa Pantoja se sincera en 'El programa de Ana Rosa' para explicar cómo es su relación con María del Monte y detallar una escena que vivió con su madre Isabel y su 'Nana' en una estación de tren. La colaboradora, ante la mirada de los presentadores, cuenta todos los detalles.

Ana Rosa, tras ver las palabras de Isa Pantoja y María del Monte en 'Viva la vida', lo tiene claro: "Sois muy raros, de verdad te lo digo. Si ella os quiere y vosotros la queréis, no entiendo por qué no tenéis una relación".

La colaboradora explica cómo ha sido su relación con María del Monte y aclara: "Mi madre nunca me ha dicho que no vaya, nunca". Sin embargo, tiene marcada una escena en una estación de tren porque a partir de ahí dejó de ver a la cantante: "Me despedí de ella de una manera un poco curiosa...".

Isa Pantoja explica a Ana Rosa la escena: "Yo estaba en el tren, veía que mi 'Nana' no se montaba y le dije a mi madre '¿por qué no se viene con nosotros?". Entonces, la colaboradora cuenta que Isabel le respondió: "No, no, ella viene después". Una frase que se le quedó marcada y que provocó una fría despedida con María del Monte: "Le dije 'adiós' y ya no la vi más hasta años después".