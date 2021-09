Isa Pantoja, muy seria con Kiko Rivera y su bullying: "No lo ha contado y me enteré por redes"

Sin embargo, al hablar del 'bullying' que recibió Kiko Rivera, se pone muy seria: "No sabía esto, pero es que los problemas de mi hermano que ha confesado yo no los sabía porque él no lo ha contado". Encima, Isa Pantoja se enfada con la poca comunicación: "Lo que él cuenta ahora no tenía ni idea y me he enterado por redes sociales".