Isa Pantoja sentencia a Kiko Rivera: "No me voy a callar, esta vez no tiene límites"

Isa Pantoja se queda sin palabras tras ver en 'El programa de Ana Rosa' las imágenes en las que Kiko Rivera filtra a un colaborador de 'Sálvame' los audios privados de su móvil. La pequeña de la familia no puede esconder su dolor y su gesto ante Joaquín Prat lo decía absolutamente todo.

"Estoy enfadada y decepcionada", dice en un tono resignado. Luego, Isa Pantoja señala a Kiko Rivera: "Llega un momento en el que no sabes hasta qué punto va a llegar esa persona en la que crees que puedes confiar o la que quieres ".

"Siempre he dicho que él tiene la capacidad para pensar en lo que hace mal, creo que esta vez no tiene límites. Ha sobrepasado muy una línea que había muy fina haciendo esto", sentencia de su hermano. "No lo voy a atacar, pero tengo que responderle y recoger la dignidad que ha tirado de mí por los platós", añade.