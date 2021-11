Isa Pantoja puede tomar medidas contra Kiko: "No voy a permitir que se filtre una conversación privada

"¿Por qué me llamáis mentirosa si se ve perfectamente lo que yo conté?"

Isa Pantoja responde a las palabras de Kiko Hernández sobre las filtración de mensajes de su hermano

"Estoy en mi derecho de que se me pida autorización, soy la parte implicada y afectada"

Isa Pantoja reacciona ante la filtración de los audios por parte de Kiko Rivera en 'El programa de Ana Rosa'. Los audios formaban parte de una conversación con su hermano en la que hablaban sobre una supuesta discusión que la colaboradora habría tenido con su pareja, Asraf Beno.

Asraf, por su parte, negaba en plató la existencia de llamadas a Kiko. Isa comenta al respecto: "No sé por qué dijo eso Asraf, yo conté eso aquí". Además asegura que lo que dice Kiko Hernández es "mentira". Según Isa, el colaborador de 'Sálvame' decía: "Isa se sentaba en 'El programa de Ana Rosa' para decir que la menosprecian, no se siente igual que su hermano". La hija de Isabel Pantoja responde a los comentarios: "Al contrario, yo he dicho que no soy menos que nadie con lo cual no tiene sentido". Por otro lado declara que "sí es verdad" que ella haya dicho, según Kiko Hernández, que "él no va a su casa".

Isa P se sienta en plató para responder a los comentarios de su hermano durante la entrevista y la información que ha aportado Kiko Hernández sobre sus conversaciones entre ella y Kiko: "Le llamo solamente una vez para decirle que estoy agobiada, que necesito que venga a por mí". Además añade: "Que yo me iba a Matalascañas a los dos días pero que quería adelantar el viaje". La colaboradora aclara: "Yo no digo en ningún momento que mi hermano no viene porque fíjate que malo es que no se preocupa por mí". Isa continúa: "Digo, fíjate que al final todo quedó en nada porque yo le digo a mi hermano que me voy a ir con un amigo y el decide que para qué va a venir".

La hija de Isabel Pantoja pregunta molesta a los colaboradores de 'Sálvame': "¿Por qué me llamáis mentirosa si se ve perfectamente lo que yo conté?". Además añade: "Se ve que no son horas antes de la madrugada, que son las 22:30. Se ve que yo no voy a casa de mi hermano, que no me recoge finalmente". La colaboradora acusa: "Si realmente es tan grave como lo pintáis entiendo que él hubiera venido independientemente de que yo le diga que todo está bien".