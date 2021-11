Isa Pantoja deja por los suelos a Kiko Rivera: "Quererme es justo lo contario a lo que has hecho, ¡qué me estás contando!"

Isa Pantoja, más dura que nunca con su hermano: "No tengo ganas , se me ha quitado la esperanza de acercar posturas"

Responde uno a uno a todas las quejas familiares de Kiko: "Dice que no le interesa el conflicto, pero va con la sudadera 'Cantora is mine"

"Quererme y protegerme es ir a los cumpleaños de mi hijo, en el bautizo, en todos los momentos... ¡y no lo ha hecho!"

Isa Pantoja no se muerde la lengua y ataca como nunca a Kiko Rivera. La pequeña de la familia no tiene piedad, responde uno a uno todos los ataques recibidos por su hermano y desmonta en 'El programa de Ana Rosa' el papel de "víctima" del hijo de la cantante.

La colaboradora deja claro que no quiere saber nada de Kiko Rivera en estos momentos: "No tengo ganas, se me ha quitado la esperanza de acercar posturas, esto no es tender puentes, al contrario". Luego, sobre la acusación del hermano sobe que Isa es la que habla mal de la familia, declara: "Todo lo que digo aquí no es porque me levante y diga 'me voy a meter con Kiko Rivera porque quiero', yo respondo a unas palabras de una exclusiva que ni él entiende...".

"Son unas palabras que ni él entiende, luego él tiene que recular diciendo que lo de 'oficio ni beneficio' que lo siente porque no lo tenía que haber dicho... claro, porque sabe que no tiene ni pies ni cabeza", dice muy seria.

Isa Pantoja, contra el victimismo de Kiko Rivera y sus acciones

Isa Pantoja continúa retratando a su hermano en pleno directo: "Luego dice que no quiere conflicto conmigo, pero luego sigue hasta el punto de lo que pasó, no solo conmigo sino también con Anabel".

"No quiero conflicto ni me interesa enfadarme con mi madre, pero resulta que le quiero pedir explicaciones porque no le puso la corona. Sí se la puso 'de tu esposa e hijo', pero no le interesa decirlo", detalla de forma clara Isa.

No, cariño, no has paralizado la venta de Cantora, es que nadie te la compraba

Además, la colaboradora vuelve a atacar a su hermano: "Kiko también dice que no le interesa el conflicto, pero va con una sudadera de 'Cantora is mine".

"No me interesa el conflicto, pero dice que ha paralizado la venta de Cantora... no, cariño, es que no había venta", aclara a Kiko Rivera. Luego, sigue dando luz a su hermano: "Esa venta es muy complicado, no has parado la venta porque nadie te la compraba".

Isa estalla contra Kiko: "Desde que tengo 18 años estamos enfadados, ¡qué me estás contando!"

"Él tiene muchas problemas que todos sabemos, yo sé, los amigos de mi madre, mi prima y nos lo tragamos... de mí nadie puede decir nada, qué más va a sacar de mí: ¡Nada!", relata sobre los conflictos personales de su hermano.

Quererme es ir a los cumpleaños de mi hijo, al bautizo, en todos los momentos... ¡y no lo ha hecho!

Luego, ante las amenazas públicas de Kiko Rivera, añade: "Él no puede decir nada porque con él no hablo nada, prácticamente desde que tengo 18 años he estado enfadada con él, ¡qué me estás contando! El que habla es él".

"El cuenta que mi madre le dice 've a poner verde a tu hermana en la tele'... lo que haces es tranquilizarla, no ir a la tele, ponerme verde y encima cobrarlo. Quererme y protegerme es justo lo contrario que ha hecho él hasta ahora", estalla en plató.

Luego, Isa continúa diciendo muy dolida: "Quererme y protegerme es ir a los cumpleaños de mi hijo, en el bautizo, en todos los momentos... ¡y no lo ha hecho! Pero yo no me siento aquí diciendo que mi hermano no me hace caso".