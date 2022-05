Isa Pantoja, del perdón público de Kiko Rivera: "Es una manera de seguir en la tele"

La hermana del marido de Irene Rosales está cansada con los múltiples perdones de Kiko Rivera: " Hoy es esto y mañana no sé qué va a se r, esto se repite...". Además, Isa Pantoja confirma que " mi madre no vio la entrevista".

Por otro lado, Kiko Rivera confesó que no quería pasar por Agustín para poder hablar con Isabel Pantoja. Una declaración que Isa Pantoja sentencia: "Lo de mi tío no es una justificación. Entrar, puede entrar; y si tienes ganas, pues vas".

En cuanto al erdón público de Kiko Rivera, Isa añade: "Él me escribió un mensaje pidiendo disculpas, no le contesté, me mantuve al margen y darme mi tiempo, no sé cuanto tiempo".