Isa Pantoja, tras el acercamiento de Kiko Rivera: "Necesito tiempo, sentí que no quería verlo"

Del perdón público de Kiko Rivera: "Es una manera de seguir en la tele"

"Fue muy grave lo que dijo y lo que hizo en su día. Me hizo abrir los ojos después de muchas cosas..."

"Necesito tiempo, hablar ahora me parece muy violento y no quiero que me fuerce"

Isa Pantoja comparece en 'El programa de Ana Rosa' para pronunciarse sobre la actitud de Kiko Rivera el pasado sábado. La colaboradora explica por qué no salió del coche y qué sintió en el momento que vio a su hermano acudir delante de todas las cámaras.

Kiko Rivera explicó en el 'Deluxe' que no acude hasta la casa de su hermana porque Isa no le iba a abrir la puerta. La hija de la cantante contesta ante la audiencia: "Si viene antes, puede ser que sí. Cualquier persona que me conozca, por mucho que esté sin querer hablar, no sé cómo hubiese reaccionado...".

En cuanto mantener una conversación con Kiko Rivera, Isa confiesa: "Claro que hubiese hablado con él, no sé a dónde hubiese llegado esa conversación. Fue muy grave lo que dijo y lo que hizo en su día. Me hizo abrir los ojos después de muchas cosas...".

"Tendría que hablar con él, pero ahora mismo necesito tiempo, me parece muy violento y no quiero que me fuerce. Hasta el día del 'Deluxe' me respetó ese tiempo y espero que lo siga haciendo", declara la colaboradora.