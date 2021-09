Isa Pantoja confiesa que se lo pasó "súper, súper bien" . La fiesta se celebró "súper pronto", según Isa Pi, y "terminamos por la tarde maravillosamente". En sus redes sociales publicó vídeos de su prima bailando en el autobús que las desplazaba desde " Matalascañas , por la playa, a través del coto y luego lleva a una playa que está enfrente de San Lucas" . Cuando llegaron a la playa cruzaron con un barco y "llegamos Bajo de Guía, que se come estupendamente en Sanlúcar de Barrameda".

Sobre este plan, Isa Pantoja explica que es diferente, “no es el típico, así tipo boys ni nada. Fue muy divertido". También detalla que su prima prefirió ser más convencional y llevar un velo a modo disfraz y no lo otro. Joaquín Prat no duda en preguntar qué es lo otro, entre carcajadas Isa Pi contesta que Anabel no quería ponerse un pene.