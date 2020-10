Isabel Pantoja no se cree a Kiko Rivera: "Cuando lo mire a los ojos sabré si dice la verdad"

Paloma García-Pelayo ha hablado con Isabel Pantoja después del encontronazo que tuvieron en directo durante la llamada de la artista a 'El programa de Ana Rosa' . La cantante no daba crédito al escuchar la voz de la periodista y, pese a la incertidumbre, ha abierto su corazón al hablar de su hijo.

García-Pelayo le ha sido muy sincera, preguntándole directamente si Kiko Rivera está exagerando una depresión ante la audiencia para tapar las críticas de las infidelidades. Pantoja, rota de dolor, responde: "No sé qué le pasa, no sé por qué me está haciendo esto".