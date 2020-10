Isabel Pantoja confiesa que Kiko no quiso hablar con ella tras el 'Deluxe': "No tengo ganas de hablar"

Pepe del Real, primero quiere expresar que tiene el apoyo de la cantante: "Quería tener una charla conmigo para que yo entendiese el porqué de su reacción y me dio el consentimiento para que aclare algunos asuntos de ayer ". El periodista explica que la artista estaba nerviosa aunque, eso sí, esta vez pudo explicarse tranquilamente y contar todo con detalles.

Cómo se entera de que Kiko va al 'Deluxe'

En el momento de la llamada, Kiko le pasó el teléfono a su mujer. Pepe dice que "ella habla con Irene y le pregunta si está segura y su nuera le responde que es una decisión del matrimonio". A partir de ahí, la cantante se quedó más tranquila y explica que ella no se metió en medio porque sus hijos "son independientes y no me meto en decisiones del matrimonio".