Isabel Pantoja, ausente en el cumpleaños de su nieta Ana: "No se ha puesto en contacto con ella"

Isabel Pantoja no habría felicitado a la niña

La pregunta era si su abuela, Isabel Pantoja llamó a su nieta para felicitarla, información que ha aclarado Pepe del Real. El periodista cuenta que "hasta ayer por la noche, poco tiempo antes de que finalizara el cumpleaños de la niña, la cantante no se había puesto en contacto con ella", pese a las esperanzas que se habían puesto en que al menos enviara una nota de voz a su nieta, y aunque ha explicado que no ha podido confirmarlo al cien por cien, pero sería casi seguro que Isabel hasta el momento no lo ha hecho.