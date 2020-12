Isabel Pantoja pidió permiso al juzgado para vender la parte de Cantora de su hijo

García Pelayo, sobre la firma del contrato

Rossi ha encontrado a la persona que elaboró el contrato

Además, Antonio Rossi cuenta que ha "estudiado mucho el contrato de venta y además he dado con la persona que lo elaboró, y crea muchas dudas porque el contrato se hace un precio unitario sobre cinco fincas, no las tres sobre las que pide permiso". Explica que "en el contrato no especifica cuanto vale cada finca, se hace un precio unitario". Algo que no se entiende porque "en el contrato se especifica que no hay cargas, ¿cómo va a levantar unas cargas usando una venta si en el contrato dice que está libre de cargas".