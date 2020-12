La estrategia de Isabel Pantoja en la guerra con Kiko Rivera: "Quiere dejar que su hijo siga metiendo la pata"

¿Cuál es la estrategia de la cantante?

El periodista ha contado la situación por la que está pasando Isabel Pantoja, que no es tan mal como se está vendiendo: "Ella está mal, está claro que no es el mejor momento de su vida, pero de verdad que no está pasiva, está proactiva para estar preparada para el golpe". Y asegura que la estrategia de la tonadillera está totalmente clara y "es dejar que su hijo siga metiendo la pata sin avisarle y ella poder demostrar que hizo las cosas bien".