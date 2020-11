Isabel Pantoja responde a Fran y Cayetano Rivera: "Sigue en sus trece, dice que esos objetos le pertenecen a ella y a su hijo"

Tras conocerse que Fran y Cayetano Rivera han presentado un requerimiento notarial a Isabel Pantoja para que conste oficialmente que piden los objetos que les pertenecen de la herencia de su padre , a la que según las informaciones de Pepe del Real, la cantante sigue dando una negativa y al que parece que no dará respuesta.

Pepe del Real cuenta las explicaciones de los asesores de Isabel Pantoja

Pepe del Real ha contado que ha hablado con los asesores legales de la cantante: "Isabel Pantoja sigue en sus trece, según me cuentan sus asesores, ha dicho que esos objetos que Kiko habría visto el 2 de agosto pertenecen a Isabel Pantoja y a su hijo y esta mañana no tenía intención de contestar a ese requerimiento notarial que presentaban los abogados de Cayetano y de Fran". Afirmando que "desatiende un poco los consejos que estos días le están dando, esos asesores me cuentan que le han recomendado a Isabel es que ella enviase, incluso antes de que Fran y Cayetano pusiesen ese requerimiento, un ofrecimiento para que se produjese un acuerdo entre todos, de forma privada y confidencial y solventar esto sin llegar a los tribunales"