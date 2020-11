Isabel Pantoja tiene 24 horas para responder a Fran y Cayetano Rivera: una notaria ha ido a Cantora

A la cantante le quedan 24 horas para contestar al requerimiento notarial de Fran y Cayetano

Joaquín Moeckel, abogado de los hermanos Rivera: "Hemos requerido notarialmente que devuelva los bienes"

Entre las pertenencias de Paquirri que corresponden a Fran y Cayetano habría: 8 vestidos de torero, relojes, cabezas de toros,...

La guerra entre Francisco y Cayetano Rivera con Isabel Pantoja por las pertenencias de Paquirri vuelve a estallar tras las declaraciones de Kiko Rivera. Ahora, los hermanos Rivera Ordóñez han presentado un requerimiento notarial a la cantante para que conste oficialmente que lo piden y que de manera voluntaria ella entregue todo lo que les pertenece de la herencia de su padre. De todo esto ha hablado el programa en exclusiva con Joaquín Moeckel, abogado de los hijos del torero.

Declara el abogado de Cayetano y Fran Rivera, en primicia para el programa

El abogado cuenta que han "pasado de la indignación a la acción en ese requerimiento notarial, entonces a la notaria se le ha dicho: 'en nombre de nuestros representados haga el favor de ir a la finca Cantora y dígale a la señor a Pantoja Marín que nos entregue estos bienes". Confirmando que la notaria "ya ha ido a la finca Cantora, la señora Pantoja conoce desde hoy que yo le he requerido estos bienes, tiene 48 horas para contestarlo en el sentido que estime conveniente", aunque en este momento ya solo serían 24 horas las que le quedarían a la tonadillera para dar una respuesta y si no lo hace explica que "tendríamos que mover nuevamente ficha, yo creo en la buena fe de las personas todavía y tengo fe de de que se entregue, no voy a contestar a una posibilidad del no, quiero encontrarme el sí".

Afirma que hay mucha opciones para que Isabel entregue los bienes a los hijos de Paquirri

Joaquín Moeckel asegura que habría muchas opciones para la entrega de los bienes: "Se puede producir de muchas formas, me pueden decir: 'le citamos a usted como representante legal para que acuda a recoger estos enseres o se los voy a mandar a usted empaquetados o los vamos a depositar en la notaria para que los recoja allí". Y que afirma que el requerimiento se apoya en lo que vio Kiko Rivera el 2 de agosto en Cantora: "Para atestiguar o para dejar claro que existen unos bienes no solamente hacen falta unas fotografías o videos, es que Kiko Rivera no es un testigo cualquiera, es un testigo cualificado porque puede entrar en la finca porque es propietario".

"Seguro de que le van a dar buenos consejos de que no haga esas tonterías"