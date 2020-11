"Yo en estos momentos de lo que me acuerdo es de mi padre y de mi madre, no tengo nada más que decir", empezaba ante las cámaras de la prensa. Ante los rumores que han saltado sobre la posible separación de Pantoja que Paquirri quería llevar a cabo antes de morir, Fran Rivera dice: "No tengo claro que mi padre quisiera que hablara y tengo mucho que pensar todavía".