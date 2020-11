Ana Rosa y Joaquín Prat se enfadan con la actitud de Asraf con Isa Pantoja

La entrada de Isa Pantoja y Asraf Beno a la 'Casa Fuerte' en medio de la guerra entre la madre y el hermano de la concursante no ha dejado indiferente a nadie. La hija de la cantante sufrió un ataque de ansiedad tras conocer algunas de las declaraciones de Kiko Rivera en su entrevista y la reacción de su novio tras verla pasarlo mal no ha gustado a Joaquín Prat ni a Ana Rosa , entre otros.

Joaquín Prat da su opinión sobre la actitud de Asraf con su novia

"Asraf enseñó la patita y a algunos no nos ha gustado nada como lo hizo", así daba paso Joaquín Prat al vídeo en el que el novio de Isa P no se mostraba para nada compresivo con su pareja e incluso le hacía sentirse mal por llorar y tener pena por la situación familiar. Tras las imágenes el periodista seguía corroborando su posición: "Él no es capaz de empatizar con el sufrimiento de su pareja y está más pendiente de lo que está viendo el espectador que del propio sufrimiento de Isa".