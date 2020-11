Ana Rosa ha reaccionado a las imágenes de la llamada de Kiko Rivera a Isa P durante la pasada gala de 'La casa fuerte'. En la conversación entre hermanos, el hijo de Isabel matizó cuál era el conflicto con su madre y aclaró la disputa económica: "Me da igual la herencia, tú lo sabes, no quiero que me metan en un marrón sin saberlo".