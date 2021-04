Joaquín Prat, sobre el llamamiento a su madre: "Antonio David le dijo que no lo hiciera"

Sin embargo, tras hablar con Rocío Flores, Joaquín Prat anuncia: "A mí que me dicen es que él le dijo que no lo hiciese, que no dijese lo que dijo". Tras la sorprendente mirada de los colaboradores, el presentador añade: "A mí lo que me dicen es que él le dijo 'mejor no te metas en este jaleo".